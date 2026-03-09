Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası kar voleybolu turnuvası sona erdi.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuva, heyecanlı mücadelelere ve renkli görüntülere sahne oldu.
Toplam 8 takım ve 50 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, kar üzerinde centilmence mücadele ederek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Turnuvaya katılan takımlar ve sporculara teşekkür edilerek başarılarının devamı dilendi. - ERZİNCAN
