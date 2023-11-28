Kara Kartal\'da deprem! Rosier ve Masuaku’nun sakatlıkları belli oldu

Süper Lig devi Beşiktaş, takımın yıldız futbolcularından Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları için bir açıklama yaptı.

ROSIER VE MASUAKU'NUN SAKATLIKLARI BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılar'dan yapılan açıklamada, Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Arthur Masuaku'nun ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığı ifadeleri yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması;

"Futbolcularımızın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır.

Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır.

Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."