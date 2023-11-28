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Kara Kartal'da deprem! Rosier ve Masuaku’nun sakatlıkları belli oldu - Son Dakika

Kara Kartal'da deprem! Rosier ve Masuaku’nun sakatlıkları belli oldu

Beşiktaş, Valentin Rosier’in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptandığını, Arthur Masuaku’nun ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığını açıkladı.

Kara Kartal\'da deprem! Rosier ve Masuaku’nun sakatlıkları belli oldu
28.11.2023 - 21:20,  Güncelleme: 21:40
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Süper Lig devi Beşiktaş, takımın yıldız futbolcularından Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları için bir açıklama yaptı.

ROSIER VE MASUAKU'NUN SAKATLIKLARI BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılar'dan yapılan açıklamada, Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Arthur Masuaku'nun ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığı ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, Rosier ve Masuaku'nun sakatlıklarını açıkladı

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması;

"Futbolcularımızın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır.

Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır.

Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kara Kartal'da deprem! 2 futbolcuda sakatlık tespit edildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal'da deprem! Rosier ve Masuaku’nun sakatlıkları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara Kartal'da deprem! Rosier ve Masuaku’nun sakatlıkları belli oldu - Son Dakika
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