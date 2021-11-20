Üye Girişi
Kara Kartal serbest düşüşte! Beşiktaş mağlubiyet serisine Alanya'da da son veremedi - Son Dakika

Kara Kartal serbest düşüşte! Beşiktaş mağlubiyet serisine Alanya'da da son veremedi

20.11.2021 21:01
Kara Kartal serbest düşüşte! Beşiktaş mağlubiyet serisine Alanya'da da son veremedi

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Üst üste 3. yenilgisini alan siyah-beyazlılar, 20 puanda kalırken ligde 7. sıraya geriledi.

Beşiktaş galibiyet hasretini Alanyaspor karşısında da dindiremedi. Siyah-beyazlılar, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede Akdeniz ekibine 2-0 mağlup oldu ve üst üste 3. yenilgisini aldı.

BEŞİKTAŞ MAÇA ORTAK OLAMADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Alanyaspor, Beşiktaş'ın savunmada yaptığı adam paylaşımı hatasını Babacar'la iyi değerlendirdi ve 14. dakikada mücadelede öne geçti. Bu dakikadan itibaren siyah-beyazlılar rakip kalede baskısını artırmaya çalıştı. Ancak Akdeniz ekibi oyunun kontrolünü siyah-beyazlıları bırakmadı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü 90+4. dakikada Diedhiou attı. Mücadelede başka gol çıkmayınca karşılaşmayı Akdeniz ekibi 2-0 kazandı.

Kara Kartal serbest düşüşte! Beşiktaş mağlubiyet serisine Alanya'da da son veremedi

Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir, Beşiktaş, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal serbest düşüşte! Beşiktaş mağlubiyet serisine Alanya'da da son veremedi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi 19:15 Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Vatandaşa 13:14 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
21:01 Kara Kartal serbest düşüşte! Beşiktaş mağlubiyet serisine Alanya'da da son veremedi
20:43 Aracıyla geri manevra yapan baba, çocuğunun ölümüne sebep oldu
20:41 Edirne'de Bulgar ve Yunan turist bayramı: Kişi başı 500 euro harcıyorlar
20:32 Ünlü sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Felç kalma riski var
20:30 Cristiano Ronaldo'nun WhatsApp yazışmaları sızdı! Hocasına söylemediği kalmamış
20:29 AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil
20:22 Ahmet Davutoğlu: Hemen acil seçim!
20:13 Gazze fatihi Mavi Marmara icradan satılık!
20:03 Kalp rahatsızlığı yaşayan Barcelona'nın yıldız golcüsü Agüero futbolu bırakıyor
19:57 Kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
DSÖ'den Avrupa'ya ürküten salgın uyarısı: Mart ayına kadar 500 bin kişi ölebilir DSÖ'den Avrupa'ya ürküten salgın uyarısı: Mart ayına kadar 500 bin kişi ölebilir         
19:54
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri         
17:31
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler         
11:57
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran         
10:42
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 21:08:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kara Kartal serbest düşüşte! Beşiktaş mağlubiyet serisine Alanya'da da son veremedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement