Karabağ, deplasmanda Olympiacos'u farklı geçti - Son Dakika
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Karabağ, deplasmanda Olympiacos'u farklı geçti

07.10.2022 01:23
Karabağ, deplasmanda Olympiacos'u farklı geçti

Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi G Grubu 3'üncü maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek gruptan çıkma adına büyük bir adım attı.

Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi G Grubu 3'üncü maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek gruptan çıkma adına büyük bir adım attı.

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi G Grubu 3'üncü maçında Olympiacos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Azerbaycan ekibi, 68'inci dakikada Kwabena, 82'nci dakikada Vesovic ve 86'ncı dakikada Sheydaev'in golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak gruptaki 2'nci galibiyeti aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Olympiacos ise 3'üncü maçların ardından 0 puanla son sırada yer aldı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Freiburg, sahasında Nantes'ı 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve 9 puanla liderliğini sürdürdü.Grupta 6 puanla 2'nci sırada yer alan Karabağ, 4'üncü maçında 13 Ekim Perşembe günü Olympiacos ile bu sefer sahasında karşı karşıya gelecek.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Azerbaycan, Olympiacos, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabağ, deplasmanda Olympiacos'u farklı geçti - Son Dakika

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