Karabük Demir Kartal, sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu
Karabük Demir Kartal, sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu

Karabük Demir Kartal, sahasında Fenerbahçe\'ye mağlup oldu
20.04.2026 21:43  Güncelleme: 21:45
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Karabük Demir Kartal Spor Kulübü, Fenerbahçe'ye 96-44 mağlup oldu. İlk devreyi 51-26 önde tamamlayan Fenerbahçe, skor avantajını koruyarak ligdeki zirve yarışına devam etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karabük Demir Kartal Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 96-44 mağlup oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 20.haftasında Karabük Demirkartal GSK, Fenerbahçe'yi konuk etti. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk devreyi 51-26 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci devresinde skor avantajını koruyan Fenerbahçe, Karabük temsilcisini 96-44 mağlup etti. Konuk ekip bu galibiyetle Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde zirve takibini sürdürdü.

Mücadeleyi Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, siyasi parti il temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, sporcular ve sporseverler takip etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karabük Demir Kartal, sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Karabük Demir Kartal, sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu - Son Dakika
