Karabük Demir Kartal GSK : 64 - İskenderun ESK: 67 - Son Dakika
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Karabük Demir Kartal GSK : 64 - İskenderun ESK: 67

27.03.2022 21:17

- Karabük Demir Kartal GSK : 64 - İskenderun ESK: 67 Tekerlekli Sandalye Basketbol Türkiye 1. Ligi ekiplerinden Karabük Demir Kartal GSK, ligin namağlup takımı İskenderun ESK ile kıran kırana geçen mücadele sonucu rakibine 64-67 mağlup oldu.

- Karabük Demir Kartal GSK : 64 - İskenderun ESK: 67

KARABÜK - Tekerlekli Sandalye Basketbol Türkiye 1. Ligi ekiplerinden Karabük Demir Kartal GSK, ligin namağlup takımı İskenderun ESK ile kıran kırana geçen mücadele sonucu rakibine 64-67 mağlup oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Türkiye 1. Ligi ekiplerinden Karabük Demir Kartal GSK, İskenderun ESK ile karşı karşıya geldi. Yenimahalle Soğuksu Spor Merkezi'nde oynanan müsabakada ev sahibi ilk yarıyı 9 - 5 önde kapattı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ikinci yarıyı da üstünlükle kapatan Karabük Demir Kartal GSK, rakibine 11 sayı farkla 29-18 önde kapadı. Zorlu ve çekişmeli geçen müsabakanın üçüncü periyodunu Karabük ekibi 35-36 geride bitirdi. Müsabakanın son periyodunda iki takımın başa baş mücadelesine sahne olurken, maç 52-52 eşitlikle sona erince uzatmalara gitti. 5 dakikalık ilk uzatmada da skor 63-63 olunca ikinci 5 dakikalık uzatmada Karabük takımı rakibine son 64-67 mağlup oldu.

Maç sonu Karabük Valisi Fuat Gürel ve milletvekilleri Karabük Demir Kartal GSK takım oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Vali Gürel, Demir Kartal takımının birinciliğe oynayan bir takım olduğunu belirterek, "Son saniyeye kadar kazanma ihtimalimiz olan bir maçtı. Takımımızı seviyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz. Bugün çok iyi oynadık ve maçı alabilirdik ama olmadı. Bundan sonraki maçlarda güzel sonuçlar alarak inşallah süper lige gidecek yolda olumsuzluk olmadan yolumuza devam ediyoruz. Halk desteği ile tribünlerin dolması gerekiyor. 1. Lig'de hem hentbol takımımız, hem de basketbol takımımız var. Tribünlerin dolması lazım ki, manevi destek önemli" şeklinde konuştu.

Karabük Demir Kartal GSK : 64 - İskenderun ESK: 67
Karabük Demir Kartal GSK : 64 - İskenderun ESK: 67
Karabük Demir Kartal GSK : 64 - İskenderun ESK: 67

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Tekerlekli Sandalye, İskenderun, basketbol, Karabük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karabük Demir Kartal GSK : 64 - İskenderun ESK: 67 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük Demir Kartal GSK : 64 - İskenderun ESK: 67 - Son Dakika
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