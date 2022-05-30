Karabük Demirspor'da 17 yıl oynayan Gergen, jübile maçıyla futbolu bıraktı

Karabük Amatör Ligi'nde 17 yıldır Karabük Demirspor forması giyen 38 yaşındaki Suat Gergen, Soğuksu Sahası'nda oynanan jübile maçıyla futbolu bıraktı.

Kentte 2005 yılından bu yana Karabük Demirspor forması giyen Gergen, takımının Aydınlıkevler Veteranlar maçında jübilesini yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Aydınlıkevler Veteranlar, ikinci yarısında ise Karabük Demirspor forması giyen Gergen, attığı gollerle amatör futbol yaşantısını sonlandırdı.

Jübile maçı 4-4 sona ererken, Gergen her iki takım formasıyla iki gol attı.

Karşılaşma sonunda takım arkadaşları Gergen için meşaleler yakarak tezahürat yaptı.

Gergen, jübile organizasyonu için mutlu olduğunu söyledi.