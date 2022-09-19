Karabüklü muhtardan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye spor tesisi teşekkürü - Son Dakika
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Karabüklü muhtardan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye spor tesisi teşekkürü

19.09.2022 16:24
Karabüklü muhtardan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye spor tesisi teşekkürü

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Bayır Mahalle Muhtarı Mehmet Özen, Karabük'e spor tesisi yapacaklarını duyuran Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür etti.

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Bayır Mahalle Muhtarı Mehmet Özen, Karabük'e spor tesisi yapacaklarını duyuran Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür etti.

Özen, yaptığı açıklamada, Kaptan Demir Çelik AŞ'nin eski genel müdürü Bekir Özbağ'ın cenaze töreni için 16 Eylül'de Karabük'e gelen Çebi'nin, kentte bulunan şirketlerine ait atıl vaziyetteki demir ve çelik fabrikasının bulunduğu yere spor tesisi yaptıracağını söylediğini anımsattı.

Çebi'nin, Karabük'e her zaman destek verdiğini aktaran Özen, şunları kaydetti:

"Doğup büyüdüğü yere ahde vefasını her fırsatta gösteren Sayın Ahmet Nur Çebi'ye, mahallemizde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinde Kaptan Demir Çelik'e ait arsa üzerinde bir spor kompleksinin planlamasının düşünüldüğünü açıklaması, şahsım ve mahalle sakinlerimiz ile gençlerimizde büyük heyecan uyandırmıştır. Yapılması planlanan Yaşar Kaptan Çebi Spor Kompleksi'nin uzun yıllar Karabük ve Bayır Mahallemize hizmet edebilmesi için korunması noktasında şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza başta Yaşar Kaptan Çebi amcamız ve Kaptan Demir Çelik grubunun hiç şüphesi olmasın."

Muhtar Özen, spor kompleksinin kente kazandırılması için tüm işlemlerde kolaylık sağlanacağını belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye de teşekkürlerini iletti.

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Kaynak: AA

Kaptan Demir Çelik, Beşiktaş, Karabük, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabüklü muhtardan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye spor tesisi teşekkürü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabüklü muhtardan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye spor tesisi teşekkürü - Son Dakika
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