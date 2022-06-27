Karabüklü Yusuf Eren Erhal, kick boksta Türkiye 2.'si oldu - Son Dakika
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Karabüklü Yusuf Eren Erhal, kick boksta Türkiye 2.'si oldu

27.06.2022 16:39
Karabüklü Yusuf Eren Erhal, kick boksta Türkiye 2.'si oldu

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Karabüklü Yusuf Eren Erhal Genç Erkekler kategorisinde 54 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Karabüklü Yusuf Eren Erhal Genç Erkekler kategorisinde 54 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 17 yaşındaki Yusuf Eren Erhal, Genç Erkekler Türkiye ikincisi oldu.

İzmit'te düzenlenen şampiyonaya, 78 ilden 4 bin 850 sporcu, 490 antrenör katılım sağlarken 80 hakem de müsabakalarda görev aldı. Şampiyonaya Karabük'ten Alparslan Dövüş Sporları Kulübü adına antrenörü Hüseyin Gedik ile birlikte Genç Erkekler kategorisine katılan Erhal, şampiyonada Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Erhal geçen sene düzenlenen şampiyonada da üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karabüklü Yusuf Eren Erhal, kick boksta Türkiye 2.'si oldu - Son Dakika

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