İzmit'te düzenlenen şampiyonaya, 78 ilden 4 bin 850 sporcu, 490 antrenör katılım sağlarken 80 hakem de müsabakalarda görev aldı. Şampiyonaya Karabük'ten Alparslan Dövüş Sporları Kulübü adına antrenörü Hüseyin Gedik ile birlikte Genç Erkekler kategorisine katılan Erhal, şampiyonada Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Erhal geçen sene düzenlenen şampiyonada da üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Karabüklü Yusuf Eren Erhal, kick boksta Türkiye 2.'si oldu - Son Dakika

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