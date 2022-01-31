Karacabey, 7'den 77'ye sporu sevdiriyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Belediye spor çatısı altındaki farklı branşlarda eğitim gören sporcularla bir araya geldi.

Başkan Ali Özkan, Karacabey Belediyespor çatısı altında farklı branşlarda kurs gören sporcularla bir araya geldi. Özkan çalışmalarda, eğitmenler ve sporcular ile aileleriyle de sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özkan ilk engelliler için kurulan badminton takımı sporcuları ile buluştu. Özkan bu hafta gerçekleşecek Türkiye seçmelerinin kar yağışı sebebiyle iptal olduğunu ve ileri tarihe alındığını belirterek, "Eğer sporcularımız bu seçmeleri geçerse, Brezilya'da gerçekleşecek Dünya Kupası elemelerine katılacak" dedi. Özkan, ziyaret sonrası badminton hocası Niyazi Civelekoğlu'yla da görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özkan'ın bir diğer ziyareti ise kız ve erkek basketbol takımlarındaki sporcuların antrenmanları oldu.

Özkan, sporcularla olan buluşmasında karate ve güreş sporcularıyla da bir araya geldi. Karate kursunda eğitici Necip Kaplan eşliğinde çalışan 6 yaş ve üzerindeki sporcuların yanı sıra Ali Varol eğitmenliğinde çalışan güreşçiler de Başkan Özkan için kısa bir gösteri yaptılar. Güreşte yine bu yıl da iddialı olduklarını belirten Eğitmen Varol, sporcuların oldukça kararlı olduğunu belirtti.

Özkan son olarak, pilates eğitimcisi Gülden Tanık ve sporcuları ile görüştü. Görüşmede Özkan, obeziteyle mücadele için de geçmişte çeşitli adımlar attıklarını belirterek, "Karacabey, 7'den 77'ye sporla dolu. Obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşam için hemşerilerimizi tesislerimize spor yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA