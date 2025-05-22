Karacabey Belediyesi'nden Minik Sporculara Tenis Turnuvası - Son Dakika
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Spor

Karacabey Belediyesi'nden Minik Sporculara Tenis Turnuvası

Karacabey Belediyesi\'nden Minik Sporculara Tenis Turnuvası
22.05.2025 16:49  Güncelleme: 16:51
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Karacabey Belediyesi, düzenlediği tenis turnuvası ile çocukları sporla buluşturdu. Etkinlik, minik sporcuların kıyasıya rekabet ettiği ve dostluk atmosferinin ön planda olduğu renkli anlara sahne oldu.

Karacabey Belediyesi, hafta sonu düzenlediği tenis turnuvası ile çocukları sporun heyecanıyla buluşturdu. Farklı yaş gruplarından minik sporcuların katılımıyla gerçekleşen organizasyonda hem rekabet hem de eğlence ön plandaydı. Turnuva, izleyenlere renkli anlar yaşatırken, centilmenlik ve dostluk atmosferi dikkat çekti. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinliğin sporun yaygınlaşmasına ve çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri, hafta sonu birbirinden heyecanlı karşılaşmalara ev sahipliği yaptı. Düzenlenen tenis turnuvasının çocuk kategorisinde minik sporcular, yeteneklerini sergileyerek hem kıyasıya rekabet etti hem de keyifli anlar yaşadı. Çeşitli yaş gruplarından çok sayıda çocuğun katıldığı turnuva, izleyenlere renkli görüntüler sundu. Karşılaşmalar boyunca hem sporcu çocuklar hem de onları desteklemeye gelen aileler büyük bir heyecan yaşadı. Sporun birleştirici gücünün hissedildiği turnuvada, centilmenlik ve dostluk ön plandaydı.

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren minik sporculara Belediye Gençlik ve Spor İşleri Birimi tarafından madalya ve hediyeleri takdim edildi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm katılan çocuklarımıza ve onlara destek olan değerli ailelerine gönülden teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerle hem sporu sevdirmeyi hem de çocuklarımızın sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. En büyük kazanan dostluk ve spor ruhu oldu" dedi.

Karacabey Belediyesi'nin spora ve gençliğe yönelik yatırımlarının süreceğini belirten Karabatı, bu tür organizasyonların her yıl daha da geniş katılımla tekrarlanacağını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karacabey Belediyesi'nden Minik Sporculara Tenis Turnuvası - Son Dakika

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