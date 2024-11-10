STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Burak Demirkıran, Recep Güneş, Mehmet Ali Keskin
KARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş - Ahmet Furak Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.76 Azat Çakar), Saruhan Fındıkçı (Dk.63 Koray Yağcı), Muhammed Enes Yılmaz, Ömer Faruk Yücel (Dk.46 Abdullah Balıkçı), Furkan Metin (Dk.63 Yusuf Ziya Gümüş), Berke Özgün (Dk.76 Berke Özgün), Ali Aydemir, Fahri Pınar.
KARAMAN FK: Atalay Gökçe (Dk.15 Mertcan Dağlı)- Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Polat Yaldır (Dk. 87Sabrican Vural), İlke Tankul, Hüseyin Mert Uyanıker (Dk. 87 Mehmet Bağcı), Cihat Aktaş, Anıl Gözütok (Dk. 87 Yunus Teke), Ömer Faruk Yılmaz, Özkan Taştemur, Resul Türkkalesi (Dk. 72 Abdülkadir Sönmez)
GOLLER: Dk.84 Abdullah Balıkçı (Karacabey Belediyespor) Dk.56 Anıl Gözütok (Karaman FK)
SARI KARTLAR: Furkan Metin, Saruhan Fındıkçı (Karacabey Belediyespor) - Cihat Aktaş (Karaman FK)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 11'inci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Karaman FK ile 1-1 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Karacabey Belediyespor 1-1 Karaman FK - Son Dakika
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