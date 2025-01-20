Karacabey Belediyespor'a Yeni Transferler

Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kaleci Hüseyin Arslan ve sol bek Bedirhan Çetin'i kadrosuna kattı.

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, son olarak Sivasspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Hüseyin Arslan ile 2,5 yıllığına anlaşıldı.

Son olarak Karaköprü Belediyespor'da forma giyen 19 yaşındaki sol bek Bedirhan Çetin ile ise 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fethiyespor altyapısından yetişen kaleci Hüseyin Arslan, Gölcükspor, Karacabey Belediyespor ve Sivasspor formalarını giyerken, Hatayspor altyapısından yetişen sol bek Bedirhan Çetin, Hatayspor, Konyaspor, 1922 Konyaspor, Amasyaspor ve Karaköprü Belediyespor formalarını giydi.