Karacabey Belediyespor, Ankara Demirspor\'u 2-1 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Berkan Çetin, Şükrü Çavcı, Mustafa Güçer
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Emre Oymak dk. 85), Abdullah Balıkçı, Muhammed Enes Yılmaz, Furkan Yasin Yalçın (Koray Yağcı dk. 67), Berke Özgün, Burak Albayrak (Fahri Pınar dk. 85), Ali Aydemir (Hakan Öztürk dk. 62)
Ankara Demirspor: Hüseyin Koç, Erkul Küçük, Furkan Işıkdemir (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 90), Muhammed Mustafa Yıldırım, Muhammet Yeşil, Ali Efe Çördek (Berkay Kumlu dk. 76), Burak Yamaç, Mehmet Aslanboğa (Kerem Vapurluoğlu dk. 90), Barış Zeren (Tolunay Artuç dk. 90), Güney Tütüncüoğlu, Atakan Dama (Ömer Talha Nergiz dk. 69)
Goller: Serhat Kot (dk. 70), Burak Yamaç (dk. 90+9 k.k.) (Karacabey Belediyespor), Burak Yamaç (dk. 57) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Hüseyin Arslan, Koray Yağcı, Berke Özgün, Emre Oymak, Fahri Pınar (Karacabey Belediyespor), Barış Zeren, Atakan Dama, Mustafa Yıldırım, Güney Tütüncüoğlu (Ankara Demirspor) - BURSA
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