TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 0 Ankaragücü: 2
22.02.2026 19:49  Güncelleme: 19:50
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 26'ncı hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, kendi sahasında Ankaragücü'ne 2-0'lık skorla yenildi. Ankaragücü'nün gollerini Mervan Yusuf Yiğit kaydetti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 26'ncı hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu.

Stadyum: Mustafa Fehmi Gerçeker

Hakemler: Doğu Yılmaz, Muhammet Munir Dadı, Semih Tuna

Karacabey Belediyespor: Deniz Aydın, Yusuf Ziya Gümüş, Oğuz Çolak, Berke Özgün, Fahri Pınar, Furkan Çil (Sabrican Vural dk.82), Doğanay Kılıç, Mehmet Özdıraz (Muhammed Ali Yılmaz dk.87), Osman Kocaağa (Bahadır Erol dk.73), İbrahim Can Köse (Ege Okka dk.82), Muhammed Enes Yılmaz (Baran Ergül dk.82)

Ankaragücü: Görkem Cihan, Halil Pehlivan, İsmail Çokçalış, Fatih Arhan (Arda Doğan dk.79), Mert Can, Mesut Kesik, Mahmut Tekdemir (Ahmet Emre Polat dk.84), Osman Çelik, Miraç Şimşek (Efe Toprak dk.89), Atakan Güner (Batuhan Gürsoy dk.89), Mervan Yusuf Yiğit (Mücahit Efe Poyraz dk.84)

Goller: Mervan Yusuf Yiğit (dk.66 - dk.70) (Ankaragücü)

Sarı kartler: Muhammed Enes Yılmaz, Mehmet Özdıraz, Bahadır Erol, Ege Okka (Karacabey Belediyespor) - Fatih Arhan, Atakan Güner, Mahmut Tekdemir (Ankaragücü)

Kırmızı kart: Doğanay Kılıç (dk.31) (Karacabey Belediyespor) - BURSA

Kaynak: İHA

Yusuf Yiğit, Ankaragücü, Karacabey, Futbol, Spor, Son Dakika

