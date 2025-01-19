Karacabey Belediyespor, Arnavutköy Belediye'ye 4-3 Yenildi - Son Dakika
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Karacabey Belediyespor, Arnavutköy Belediye'ye 4-3 Yenildi

Karacabey Belediyespor, Arnavutköy Belediye\'ye 4-3 Yenildi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 18'inci hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında Arnavutköy Belediyespor'a 4-3'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmada toplam 7 gol atıldı ve iki takım arasında heyecan dolu anlar yaşandı.

19.01.2025 17:47  Güncelleme: 17:49
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STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Lütfullah Aslan, İlker Ayten, Recep Gündüz

KARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş (Dk. 46 Hüseyin Arslan) – Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman, Koray Yağcı (Dk. 70 Saruhan Fındıkçı), Ömer Faruk Yücel (Dk. 70 Hakan Öztürk), Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın, Berke Özgün, Burak Albayrak (Dk. 46 Fahri Pınar), Ali Aydemir (Dk. 81 Yusuf Ziya Gümüş)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Oğuz Çalışkan – Abdullah Çelik, Hakan Çinemre, Aykut Emre Yakut (Dk. 65 Oğuz Kocabal), Atalay Yıldırım (Dk. 80 Talha Bulut), Yusuf Onur Arıkan (Dk. 80 Mert Çayir), Sirac Susancak, Alperen Pak (Dk. 85 Hüseyin Çakmak), Berkan Burak Turan, Ömer Faruk Ermeç (Dk. 85 Arda Hacısalihoğlu), Caner Hüseyin Bağ

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 61 Serhat Kot (Karacabey Belediyespor), Dk. 90+5 Ömer Faruk Ermeç (Arnavutköy Belediyespor)

GOLLER: Dk. 3 Furkan Yasin Yalçın, Dk. 6 Ali Aydemir, Dk. 73 Niyazi Batuhan Salman (P) (Karacabey Belediyespor), Dk. 15 ve Dk. 18 Atalay Yıldırım, Dk. 40 Ömer Faruk Ermeç, Dk. 90+3 Mert Çayir (P) (Arnavutköy Belediyespor)

SARI KARTLAR: Koray Yağcı, Hüseyin Arslan, Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor), Caner Hüseyin Bağ, Hakan Çinemre, Talha Bulut (Arnavutköy Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 18'inci hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında Arnavutköy Belediyespor'a 4-3'lük skorla mağlup oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor, Arnavutköy Belediye'ye 4-3 Yenildi - Son Dakika

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