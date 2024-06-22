Karacabey Belediyespor Başkanı Ekrem Senal, Kulübün Hissesini Devretmek İstediğini Açıkladı - Son Dakika
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Karacabey Belediyespor Başkanı Ekrem Senal, Kulübün Hissesini Devretmek İstediğini Açıkladı

Karacabey Belediyespor Başkanı Ekrem Senal, Kulübün Hissesini Devretmek İstediğini Açıkladı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursa ekibi Karacabey Belediyespor'un yüzde 51'lik hissesine sahip olan Başkan Ekrem Senal, hisselerini devretmek istediğini açıkladı. Senal, belediye başkanının maddi destek sağlayamayacağını belirtmesi üzerine hedeflere ulaşmanın zor göründüğünü ifade etti.

22.06.2024 13:34  Güncelleme: 13:42
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TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursa ekibi Karacabey Belediyespor'un yüzde 51'lik hissesine sahip olan Başkan Ekrem Senal, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübün şahsıma ait olan yüzde 51'lik hissesini devretmek istediğimi ve gerekli girişimleri hızlandıracağımı kamuoyu ile paylaşmayı borç bilirim" dedi.

Karacabey Belediyespor Başkanı Ekrem Senal, yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında kamuoyunun da bildiği gibi Karacabey Belediyespor'un yüzde 51'lik hissesini satın alarak yola çıktık. İlk sezonumuzda hızlı bir şekilde 22 oyuncu alarak takımı kurduk. Sezon başında geçmiş dönem belediye başkanımız Ali Özkan Bey ile her iki tarafın da sorumluluklarının net bir şekilde tanımlandığı, karşılıklı güvene dayalı bir anlaşma yaparak sezona başladık. İlk senemiz olmasına rağmen play-off'u az bir fark ile kaçırmış, ikinci yarı oynadığı futbol ile taraflı, tarafsız herkesin beğenisini kazanmış ve her şeyden önemlisi bunları yaparken de sıfır borç ile örnek bir Karacabey Belediyespor oluşturduğumuz için mutlu ve gururluyum. Kamuoyunun da bildiği üzere yerel seçimlerde Karacabey Belediyesi'nde bir yönetim değişikliği gerçekleşti. Bu değişiklik bizim için de majör bir değişiklik anlamını taşıyordu. Zira bu kulübün yüzde 49'u Karacabey Belediyesi'ne aittir. Yeni sezon için belirlediğimiz TFF 1. Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda oluşturduğumuz kadro planlaması, belirlediğimiz aksiyonları başlatmak ve projelerimizi yeni belediye başkanımız ile paylaşmak için Karacabey Belediye Başkanımız Fatih Karabatı ile 13 Haziran akşamı bir araya geldik. Bu toplantıda kendisi belediyenin çok borcunun olduğunu, kulüp ortaklık protokolünde yer alan belediyenin üzerine düşen harcamalar için bütçe ayıramayacağını, sadece stadyum ve tesis tahsis edebileceğini, bundan başka da desteğinin olamayacağını belirtti. Hal böyle olunca da ne yazık ki bizim için de farklı bir durum ortaya çıkmış oldu."

"Hedeflere ulaşmamız zor görünüyor"

Başkan Ekrem Senal, gerekli girişimleri hızlandıracağını söyleyerek, "Tabii ki Başkanımız'ın kararına yapabileceğimiz bir şey yok. Zira biz ortaklık protokolünü kendisi ile değil geçmiş dönem belediye başkanımız ile yaptık. Dolayısıyla bu şartları belediye başkanımızın kabul etmeme ya da revize etme hakkı vardır ve buna saygı duyduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Ama şu da bir gerçek ki bu şartlar altında da bizim, Karacabey halkının beklediği hedeflere ulaşmamız zor gözüküyor. Dolayısıyla ileride beklentileri karşılayamadığımızda Karacabey Belediyespor'a zarar vermemek adına, Karacabey halkına olan sevgi ve saygımızdan dolayı, kulübün şahsıma ait olan yüzde 51'lik hissesini devretmek istediğimi ve gerekli girişimleri hızlandıracağımı kamuoyu ile paylaşmayı borç bilirim. Bu kararın Karacabey Belediyespor'a hayırlı olmasını temenni ediyor, bundan sonraki süreçte Karacabey Belediyespor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor Başkanı Ekrem Senal, Kulübün Hissesini Devretmek İstediğini Açıkladı - Son Dakika

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