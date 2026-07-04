Başkan Senal\'dan devam kararı: "Artık geçmişi geride bırakalım"

Karacabey Belediyespor'da başkanlık krizi beklenenin aksine noktalandı. Bir süre önce görevi bırakmaya hazır olduğunu açıklayan Kulüp Başkanı Ekrem Senal, camiada somut proje sunan ciddi bir aday çıkmayınca görevine devam kararı aldı.

Ekrem Senal, kişisel ve ailevi yıpranmaya rağmen kulübün belirsizliğe sürüklenmemesi için yönetim kurulunun ortak talebi ve Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın desteğiyle yoluna devam edeceğini duyurdu. Başkan, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Artık geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Senal, "Bir süre önce, camiamızın bir bölümünün beklentisine saygı duyarak kulüp başkanlığı görevini bırakmaya hazır olduğumu ve bu göreve talip olacak kişi ya da kişilerle görüşmeye açık olduğumu kamuoyuyla paylaşmıştım. Geçen süreçte, Karacabey Belediyespor'umuzu daha ileriye taşıyacak, somut bir proje ve güçlü bir irade ortaya koyan ciddi bir adayın çıkmadığını üzülerek görmüş bulunuyoruz. Yaşanan süreç şahsımı ve ailemi yıpratmış olsa da, kulübümüzün içinde bulunduğu belirsizlik ortamının şehrimize zarar vermemesi adına; yönetim kurulu üyelerimizin ortak talebi ve Karacabey Belediyemizin her zaman olduğu gibi kulübümüzün yanında olduğunu hissettiren Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabatı'nın destek ve iş birliği anlayışı doğrultusunda görevime devam etme kararı aldım. Bugün gelinen noktada, ortaya atılan birçok söylem ve iddianın gerçeği yansıtmadığı, beklentilerin karşılık bulmadığı hep birlikte görülmüştür. Artık geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanma zamanıdır. Bu süreç boyunca bana güvenen, inanan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm Karacabeyli sporseverlere, büyük taraftarımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi ayrışma değil, birlik olma zamanıdır. Karacabey Belediyespor hepimizin ortak değeridir. Belediye Başkanımız Fatih Karabatı ile el ele, omuz omuza; Yönetimimiz, taraftarımız, iş insanlarımız ve tüm Karacabey olarak tek hedefimiz kulübümüzü hak ettiği noktalara taşımaktır. Tüm şehrimizi, hiçbir bahane üretmeden Karacabey Belediyespor'umuza sahip çıkmaya ve destek vermeye davet ediyorum" dedi. - BURSA