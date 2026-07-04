Başkan Senal'dan devam kararı: "Artık geçmişi geride bırakalım" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Senal'dan devam kararı: "Artık geçmişi geride bırakalım"

Başkan Senal\'dan devam kararı: "Artık geçmişi geride bırakalım"
04.07.2026 17:16  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı Ekrem Senal, somut proje sunan ciddi bir aday çıkmayınca görevine devam kararı aldı.

Karacabey Belediyespor'da başkanlık krizi beklenenin aksine noktalandı. Bir süre önce görevi bırakmaya hazır olduğunu açıklayan Kulüp Başkanı Ekrem Senal, camiada somut proje sunan ciddi bir aday çıkmayınca görevine devam kararı aldı.

Ekrem Senal, kişisel ve ailevi yıpranmaya rağmen kulübün belirsizliğe sürüklenmemesi için yönetim kurulunun ortak talebi ve Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın desteğiyle yoluna devam edeceğini duyurdu. Başkan, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Artık geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Senal, "Bir süre önce, camiamızın bir bölümünün beklentisine saygı duyarak kulüp başkanlığı görevini bırakmaya hazır olduğumu ve bu göreve talip olacak kişi ya da kişilerle görüşmeye açık olduğumu kamuoyuyla paylaşmıştım. Geçen süreçte, Karacabey Belediyespor'umuzu daha ileriye taşıyacak, somut bir proje ve güçlü bir irade ortaya koyan ciddi bir adayın çıkmadığını üzülerek görmüş bulunuyoruz. Yaşanan süreç şahsımı ve ailemi yıpratmış olsa da, kulübümüzün içinde bulunduğu belirsizlik ortamının şehrimize zarar vermemesi adına; yönetim kurulu üyelerimizin ortak talebi ve Karacabey Belediyemizin her zaman olduğu gibi kulübümüzün yanında olduğunu hissettiren Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabatı'nın destek ve iş birliği anlayışı doğrultusunda görevime devam etme kararı aldım. Bugün gelinen noktada, ortaya atılan birçok söylem ve iddianın gerçeği yansıtmadığı, beklentilerin karşılık bulmadığı hep birlikte görülmüştür. Artık geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanma zamanıdır. Bu süreç boyunca bana güvenen, inanan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm Karacabeyli sporseverlere, büyük taraftarımıza ve yönetim kurulu arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi ayrışma değil, birlik olma zamanıdır. Karacabey Belediyespor hepimizin ortak değeridir. Belediye Başkanımız Fatih Karabatı ile el ele, omuz omuza; Yönetimimiz, taraftarımız, iş insanlarımız ve tüm Karacabey olarak tek hedefimiz kulübümüzü hak ettiği noktalara taşımaktır. Tüm şehrimizi, hiçbir bahane üretmeden Karacabey Belediyespor'umuza sahip çıkmaya ve destek vermeye davet ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karacabey, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Senal'dan devam kararı: 'Artık geçmişi geride bırakalım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak ve dolu etkili olacak Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak
Trabzon’da Boğulma Faciası Trabzon'da Boğulma Faciası
Manisa’da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış
Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 44 yaralı Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 44 yaralı
Bu pozisyonda gol atamadı Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba

16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
16:04
Veli Ağbaba’nın yeğenine “Nüfuz Ticareti“ suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
Veli Ağbaba'nın yeğenine "Nüfuz Ticareti" suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
15:31
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 17:47:26. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Senal'dan devam kararı: "Artık geçmişi geride bırakalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.