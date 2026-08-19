Karacabey Belediyespor’da 2 transfer

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Karacabey Belediyespor, Isparta 32 Spor'da forma giyen 31 yaşındaki kaleci Onur Behiç Özalgan ile 1 yıllık ve Beykoz'da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek Reşo Akın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşmaların hem futbolcularımız hem de kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.