Karacabey Belediyespor gözünü play-off maçlarına dikti - Son Dakika
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Karacabey Belediyespor gözünü play-off maçlarına dikti

24.02.2022 12:05
Karacabey Belediyespor gözünü play-off maçlarına dikti

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de lider olarak mücadele eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, Karamürsel İdman Yurdu'nu da 3-0 yenerek, Sivas'ta oynanacak play-off karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de lider olarak mücadele eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, Karamürsel İdman Yurdu'nu da 3-0 yenerek, Sivas'ta oynanacak play-off karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı. Kampa girecek Filenin Efeleri, 27- 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde play-off maçlarına çıkacak.

TVF Erkek Voleybol 2. Lig Grubunda mücadele eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, ligde play-offlara kalmayı garantilerken, üst lige çıkma yolunda da rakiplerine göz dağı verdi. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de lider olarak mücadele eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, Karamürsel İdman Yurdu'nu da evinde 3-0 yenerek, Sivas'ta oynanacak play-off karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı. Kampa girecek filenin efeleri, 27-28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde play-off maçlarına çıkacak. Sivas Taha Akgül Spor Salonunda oynanacak karşılaşmalarda Karacabey Belediyespor; Konya PEMA Koleji, Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler ve Gaziantep Gençlik Spor ile karşılaşacak.

Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, sporcuları ve yönetimi tebrik ederek başarılarının devamını dilerken, ilçeye büyük mutluluk yaşattıklarını belirtti. Ligde play off'a kalmayı garantileyen takımın Karacabey'e 1. Lig mutluluğunu yaşatacağına inandığını ifade eden Başkan Özkan, voleybol takımının başarısını futbol takımında da görmeyi hedeflediklerini yineledi.

Takım Antrenörü Mustafa Cengiz de yaptığı açıklamada, "Grubumuzu lider bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sivas'ta da mücadelemizi son sayıya ve son topa kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Umuyorum ki Sivas'tan da güzel haberler ile döneceğiz ve Karacabey'e 1. Lig gururunu yaşatacağız" dedi. - BURSA

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Karacabey, Play Off, voleybol, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor gözünü play-off maçlarına dikti - Son Dakika


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