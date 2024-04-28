Karacabey Belediyespor ile Altınordu Berabere Kaldı - Son Dakika
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Karacabey Belediyespor ile Altınordu Berabere Kaldı

Karacabey Belediyespor ile Altınordu Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Ahmet Memiş ve Tuğkan Kamışoğlu'nun attığı goller Karacabey Belediyespor'a puan kazandırmadı.

28.04.2024 19:47  Güncelleme: 19:54
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Halil Erdoğan, Harun Terin, Mehmet Büyükyılmaz

Karacabey Belediyespor: Olcay Toplu, Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar, Ersel Aslıyüksek, Ata Kurtuluş (İsmail Düzgün dk. 83), Ömer Faruk Yücel (Furkan Yasin Yalçın dk. 62), Berke Özgün, Ali Aydemir (Mehmet Yanıkara dk. 70), Tuğkan Kamışoğlu, Alperen Özşahin (Serhat Kot dk. 70), Ahmet Memiş

Altınordu: Mert Furkan Bayram, Eray Ataseven, Metehan Yılmaz, Keni Var Uzun, İlkan Sever (Mustafa Karaman dk. 80), Yusuf Acer, Furkan Metin, Devrim Taşkaya (Onurcan Güler dk. 46), Sami Satılmış (Abdullah Soğucak dk. 90), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya

Goller: Ahmet Memiş (dk. 34), Tuğkan Kamışoğlu (dk. 78) (Karacabey Belediyespor), Sami Satılmış (dk. 72), Keni Var Uzun (dk. 85) (Altınordu)

Sarı kartlar: Yusuf Ziya Gümüş (Karacabey Belediyespor), Eray Ataseven (Altınordu) - BURSA

Kaynak: İHA

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