Karacabey Belediyespor ile Altınordu Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Halil Erdoğan, Harun Terin, Mehmet Büyükyılmaz
Karacabey Belediyespor: Olcay Toplu, Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar, Ersel Aslıyüksek, Ata Kurtuluş (İsmail Düzgün dk. 83), Ömer Faruk Yücel (Furkan Yasin Yalçın dk. 62), Berke Özgün, Ali Aydemir (Mehmet Yanıkara dk. 70), Tuğkan Kamışoğlu, Alperen Özşahin (Serhat Kot dk. 70), Ahmet Memiş
Altınordu: Mert Furkan Bayram, Eray Ataseven, Metehan Yılmaz, Keni Var Uzun, İlkan Sever (Mustafa Karaman dk. 80), Yusuf Acer, Furkan Metin, Devrim Taşkaya (Onurcan Güler dk. 46), Sami Satılmış (Abdullah Soğucak dk. 90), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya
Goller: Ahmet Memiş (dk. 34), Tuğkan Kamışoğlu (dk. 78) (Karacabey Belediyespor), Sami Satılmış (dk. 72), Keni Var Uzun (dk. 85) (Altınordu)
Sarı kartlar: Yusuf Ziya Gümüş (Karacabey Belediyespor), Eray Ataseven (Altınordu) - BURSA
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