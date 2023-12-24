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Karacabey Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Karacabey Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, evinde konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı. Karacabey Belediyespor'un golünü Burak Aydın atarken, Beyoğlu Yeni Çarşı'nın golünü Yusuf Ali Özer kaydetti.

Karacabey Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı
24.12.2023 - 17:52,
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Erdem Demirtaş, İsmail Ertunç, Kerem Kalkan

Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Burak Karapınar, Mehmet Bağlı (Berat Satılmış dk. 58), Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın, Ata Kurtuluş (Yiğitcan Şengin dk. 58), Namık Barış Çelik (Sinan Akaydın dk. 83), Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Alperen Özşahin, Ahmet Memiş

Beyoğlu Yeni Çarşı: Türker Dırdıroğlu, Tolunay Yurtseven, Emirhan Kayar, Berk Ali Nizam, Celil Çelikel (Arda Uzun dk. 74), Alper Aşkın, Mutlu Güler, Erdoğan Kaya, Mehmet Soyarslan (Yusuf Ali Özer dk. 50), Emircan Alturan, Batuhan Ekinci (Mertcan Aktaş dk. 50)

Goller: Burak Aydın (dk. 81) (Karacabey Belediyespor) Yusuf Ali Özer (dk. 51) (Beyoğlu Yeni Çarşı)

Sarı kartlar: Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Yiğithan Şengin (Karacabey Belediyespor) Mertcan Aktaş, Tolunay Yurtseven (Beyoğlu Yeni Çarşı) - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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