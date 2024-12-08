Karacabey Belediyespor ve Elazığspor 1-1 Beraberlik ile Ayrıldı - Son Dakika
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Karacabey Belediyespor ve Elazığspor 1-1 Beraberlik ile Ayrıldı

Karacabey Belediyespor ve Elazığspor 1-1 Beraberlik ile Ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında oynanan maçta Karacabey Belediyespor, Elazığspor'u konuk etti ve mücadele 1-1 sona erdi. Goller, Karacabey Belediyespor'dan Mikail Koçak ve Elazığspor'dan Ercan Coşkun tarafından atıldı.

08.12.2024 17:17  Güncelleme: 17:20
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Mustafa Yüksel, Abdulkadir Yılmazoğlu

Karacabey Belediyespor: Eray Birinçan, Yusuf Ziya Gümüş (Furkan Metin dk. 69), Ahmet Furak Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (İbrahim Demir dk.82), Koray Yağcı (Muhammed Enes Yılmaz dk. 76), Abdullah Balıkçı (Berat Badak dk. 82), Ümit Yasin Arslan, Ömer Faruk Yücel (Furkan Yasin Yalçın dk. 69), Berke Özgün, Ali Aydemir

Elazığspor: Mücahit Çıra, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç (Muhammet Arslantaş dk. 60), Maksut Taşkıran (Mehmet Ablay dk. 67), Hasan Ekici, Yağızcan Erdem (Kerem Şenyüz dk. 90), Alpay Koldaş, Ali Keten, Mikail Koçak

Goller: Mikail Koçak (dk. 31 k.k.)(Karacabey Belediyespor) Ercan Coşkun (dk. 34) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Ahmet Furkan Özcan ( Karacabey Belediyespor), Hasan Ekici, Mehmet Ablay, Beykan Şimşek (Elazığspor) - BURSA

Kaynak: İHA

Ercan Coşkun, Elazığspor, Karacabey, 3-sayfa, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor ve Elazığspor 1-1 Beraberlik ile Ayrıldı - Son Dakika

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