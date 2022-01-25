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Karacabey, sporda altın çağını yaşıyor - Son Dakika

Karacabey, sporda altın çağını yaşıyor

25.01.2022 09:44
Karacabey, sporda altın çağını yaşıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın, ilçede göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü sportif yatırımlar meyvesini veriyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın, ilçede göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü sportif yatırımlar meyvesini veriyor. Artık binlerle ifade edilen lisanslı sporcu sayısı, ilçede spora verilen önemi de gözler önüne seriyor. Bunun yanında, her geçen gün yeni branşlarda açılan spor kursları ise vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

'Sportif kent' hedefi doğrultusunda spora ve sporcuya desteklerin yoğun bir şekilde devam ettiği Karacabey, bu alanda önemli atılımlara sahne oluyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın ilçede göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü sportif yatırımlar meyvesini veriyor. Artık binlerle ifade edilen lisanslı sporcu sayısı ilçede spora verilen önemi de gözler önüne seriyor. Bunun yanında, her geçen gün yeni branşlarda açılan spor kursları ise vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yakın zamanda kurulan Karacabey Belediye Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile bu alandaki çalışmalar yeni bir boyut kazandı. 16 branşta toplamda 11 bini bulan sporcu sayısı ile Karacabey, sporda adeta altın çağını yaşıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Göreve geldiğimizde yüzlerle ifade edilen sporcu sayısını, bugün 10 binin üzerine çıkarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Bir yandan gençlerimize sporu özendirmek ve onları sporla yetiştirmek için attığımız adımlar, bir yandan profesyonel anlamda ilçemizi sporla da tanıtmanın çabasını veriyoruz. Tesisleşme bakımından spor camiasında elle gösterilen bir belediye olduk. Öğretmenler Parkı içerisinde ve Spor Adasında Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve Karacabey Belediyesi'nin ortak çabalarıyla önemli yatırımlar yaptık. Bakanlıktan aldığımız hibe ile ilçemize milyonlarla ifade edilen bir spor yatırımı kazandırdık. Kırsal mahallelerde ve okullarda da spor alanlarına katkılarımızı sürdürerek, gençlerin daha küçük yaşta sporla tanışmasını önemsiyoruz" dedi.

Başkan Özkan; mevcutta futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, badminton, kort tenisi, zumba, pilates, aurobek, karate, güreş, fitness, vücut geliştirme, bisiklet, dağcılık, yüzme gibi 16 farklı branşta ilçede eğitimler verildiğini belirtirken, kano ve kürek branşlarının da yakın açılacağını ve Öğretmenler Parkı içerisinde bulunan havuzda bu branşların faaliyet göstereceğini müjdeledi.

Öte yandan, Karacabey Belediyesi tarafından 2018 yılında faaliyete geçen Ulubatlı Hasan Okçuluk Kulübü de okçuluğa meraklı vatandaşların ilgisiyle giderek büyüyor. Bugün itibariyle kayıtlı sporcu sayısı 200'ü aşan kulüpte, 7 yaşından 65 yaş aralığına kadar sporcular eğitim görüyor.

Burada, geleneksel Türk okçuluğu hakkında temel eğitim ve geçmişten günümüze Türk okçuluğu başta olmak pratik ve teorik eğitimler verilirken, çalışmalar Öğretmenler Parkı içerisindeki Okçuluk Merkezinde devam ediyor. Okçuluk eğitimleri ise Mehmet Kemal Baltacı, Mehmet Özgenlik tarafından veriliyor.

Yakın zamanda yapılacak elemeler sonrası milli takım da oluşturulacak olup, ardından milli takım ile yurtdışında oynanacak karşılaşmalarda ilçe sporcularımızın ülkemizi temsil etmesi bekleniyor. - BURSA

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Ali Özkan, Karacabey, gençlik, Okçuluk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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