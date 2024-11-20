Karadağ 2 - 1 Türkiye (İlk Yarı)

- UEFA Uluslar Ligi: Karadağ: 2 - Türkiye: 1 (İlk yarı)
İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Karadağ'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada presle kazanılan topla ceza sahasına giren Arda Güler, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nikic ayaklarıyla topu çeldi.
29. dakikada Marko Tuci'nin kendi yarı alanından uzun pasında Nikola Krstovic, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0
32. dakikada orta sahada kaptırılan topla hızlı atağa çıkan Karadağ'da Jovetic pasını Jankovic'e aktardı. Jankovic'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.
35. dakikada Orkun'un pasında Kaan Ayhan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarı gitti.
37. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışında Orkun ceza sahasına koşu yaparken son çizgiden topu içeri çevirdi. Kenan Yıldız'ın topun gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-1
45. dakikada Jankovic'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Krstovic, sert şutla topu filelere gönderdi. 2-1
Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher
Karadağ: Igor Nikic, Marko Tuci, Igor Vujacic, Nikola Sipcic, Marko Vukcevic, Milan Vukotic, Marko Jankovic, Stefan Loncar, Ognjen Gasevic, Nikola Krstovic, Stevan Jovetic
Yedekler: Milan Mijatovic, Balsa Popovic, Milan Vusurovic, Robert Gjelaj, Driton Camaj, Stefan Mugosa, Edvin Kuc, Vladimir Jovovic, Milos Brnovic, Marko Bakic, Andrija Radulovic
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Enes Ünal, Bertuğ Yıldırım, Barış Alper Yılmaz, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Semih Kılıçsoy, Doğucan Haspolat
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Nikola Krstovic (dk. 29 ve 45) (Karadağ), Kenan Yıldız (dk.
Son Dakika › Spor › Karadağ 2 - 1 Türkiye (İlk Yarı) - Son Dakika
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