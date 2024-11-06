Karadağ-Türkiye Maçı Niksic'te Oynanacak

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile 19 Kasım Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşma, Niksic kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yer alan Şehir Stadyumu'nda yapılan denetimler sonucunda, zeminde eylül ayına nazaran iyileşme görülmesine rağmen, mevcut saha koşullarının A milli düzeyde UEFA müsabakalarına ev sahipliği yapacak seviyede olmadığı belirlendi.

UEFA, bu durum üzerine 16 Kasım'daki Karadağ- İzlanda ve 19 Kasım'daki Karadağ-Türkiye karşılaşmalarının Podgorica Şehir Stadyumu yerine Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

Karadağ ile Türkiye arasına oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayımlanacak.