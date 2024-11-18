Karadağ-Türkiye Maçına Hazırlık Tamamlandı

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Karadağ Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent Podgorica'daki Şehir Stadı'nda teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve koşu çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

İdmanda, kart cezaları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Radunovic ve Marusic ile hasta olan Jovovic yer almadı.

Karadağ ile Türkiye arasındaki karşılaşma başkent Podgorica'ya 1 saat uzaklıktaki Niksic'teki Şehir Stadı'nda yarın TSİ 22.45'te başlayacak.