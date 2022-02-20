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Karadeniz'de Denizli fırtınası esti - Son Dakika

Karadeniz'de Denizli fırtınası esti

20.02.2022 18:34
Karadeniz'de Denizli fırtınası esti

TFF Elit U19 Ligi 19. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşan Altaş Denizlispor rakibini Emre Furtana'nın golleri ile 2-0 mağlup ederek puanını 29'a çıkardı.

TFF Elit U19 Ligi 19. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşan Altaş Denizlispor rakibini Emre Furtana'nın golleri ile 2-0 mağlup ederek puanını 29'a çıkardı. Özellikle maçın ilk yarısında oyun hakimiyetinin kendilerinde olduğuna dikkat çeken Denizlispor Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam, rakiplerin ikinci yarıda iyi oynamasına rağmen galibiyetle ayrıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren A. Denizlispor U19 Takımı Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam, maça çok istekli ve arzulu başladıklarına dikkat çekerek "4'üncü dakikada direkten dönen bir topumuz oldu. 11'inci ve 17'nci dakikada skoru 2-0 a getirdik. İlk yarıda oyunun genel olarak hakimiyeti bizdeydi diyebilirim. Net bir tanede golümüz iptal edildi. İkinci yarı rakibimiz baskılı başladı iyi bir rakibe karşı oynadığımızı düşünüyorum. Fakat takım savunmasını gayet iyi yaptık. Çarşamba günü oynadığımız Altınordu maçının 50 dakikasını 10 kişi oynadığımızdan dolayı ve çok yüksek tempolu geçtiği için takımda yorgunluk vardı. Diyebiliriz Deplasmandan galibiyet ile döndüğümüz için mutluyuz sahada iyi mücadele eden ve söylediklerimizi yerine getirmeye çalışan tüm oyuncularıma teşekkür ederim kazanmaya ve kazandırmaya devam inşallah" ifadelerinde bulundu. - DENİZLİ

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Futbol Federasyonu, Denizlispor, Samsunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karadeniz'de Denizli fırtınası esti - Son Dakika Spor


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