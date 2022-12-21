Karadeniz derbisini kazanan Trabzonspor son 16 biletini kaptı - Son Dakika
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Karadeniz derbisini kazanan Trabzonspor son 16 biletini kaptı

21.12.2022 20:58
Karadeniz derbisini kazanan Trabzonspor son 16 biletini kaptı

Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk etti. Etkili oyunuyla karşılaşmayı kazanan 3-0 kazanan bordo-mavililer son 16 turuna yükselen taraf oldu ve cumartesi günkü Fenerbahçe derbisi öncesi gövde gösterisi yaptı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur karşılaşmasında Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi.

NACİ ÜNÜVAR FIRTINASI

Bordo-Mavililer'de 10. dakikada perdeyi Umut Bozok açtı. 28'de Naci Ünüvar sahneye çıktı. Naci, 79'da bir gol daha atarak derbiyi 3-0'a getirdi. Bordo-Mavililer maçı 3-0 kazandı.

DEV MAÇ ÖNCESİ MORAL

Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Bordo-Mavililer, etkili oyunuyla taraftarı mest etti. Trabzonspor ezeli rakibine de "Hazırım" mesajı verdi.

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Türkiye Kupası, Trabzonspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karadeniz derbisini kazanan Trabzonspor son 16 biletini kaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz derbisini kazanan Trabzonspor son 16 biletini kaptı - Son Dakika
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