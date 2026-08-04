Samsun, 22. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

Samsun, tüm Karadeniz illerinden ve 5 ülkeden 550 sporcunun katılımıyla Karadeniz Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Samsun'da turnuvanın açılış seremonisi Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapıldı. Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bayburt, Gümüşhane, Kastamonu, Tokat, Çorum, Bolu, Amasya, Düzce, İstanbul'un yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Çeçenistan ve İran'dan sporcuların da katıldığı turnuvada, açılış seremonisinin ardından miniklerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "22. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası çok önemli bir turnuva. Önceden Karadeniz Oyunları adıyla da yapıldı. 22'incisini düzenlediğimiz turnuvaya bayağı bir süre ara verilmişti. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz 3 yıldır çok kapsamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Turnuvaya Karadeniz'in tüm illerinden ve 5 ülkeden sporcular katılıyor. 550 sporcu turnuvaya katılım sağladı. Bugün minikler ve süper miniklerin mücadeleleri vardı. Yarın da büyük kategorilerde müsabakalar olacak. Samsun, judoda çok büyük sporcular ve antrenörler yetiştirmiş bir şehir. Bizim için çok kıymetli bir organizasyon oldu" dedi.

Çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuva 6 Ağustos'ta sona erecek.