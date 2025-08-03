18. Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Korgan Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yarış, 1700 rakımdaki Korgan Yaylası'nda hazırlanan alanda yapıldı.
Organizasyon ekibince zorlaştırılan parkurda, mekanik arıza sebebiyle yarışı bitiremeyen bazı araçlar çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı.
Sporcular, 20 arıcın katıldığı yarışlarda yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesine karşın parkuru tamamlamaya çalıştı. Zaman zaman renkli görüntülere sahne olan yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Son Dakika › Spor › Karadeniz Off-Road Kupası'nın 3. Ayağı Ordu'da Gerçekleşti - Son Dakika
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