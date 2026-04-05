Karagümrük 1-0 Rizespor: İlk Yarı Özeti

05.04.2026 15:41
Fatih Karagümrük, Rizespor'u 39. dakikada Serginho'nun golüyle önde tamamladı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Babicka, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Verde, Larsson, Serginho

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laci, Mihaila, Halil Dervişoğlu

Gol: Dk. 39 Serginho (Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını, ev sahibi takım 1-0 önde tamamlandı.

12. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sağdan Augusto'nun ortasına penaltı noktası önünde iyi yükselen Mihaila'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak kaleci Grbic'de kaldı.

39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Larsson'un ceza yayı gerisinden pasında savunmanın arkasına hareketlenen Verde, ceza sahası içinde topla buluştuktan hemen sonra Serginho'yu gördü. Serginho'nun altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, maçtan önce ısınmaya "Anadolu Ajansımızın 106. yaşını kutluyoruz." yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA

