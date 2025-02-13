Stat: Eryaman
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer, Mert Çetin, Özgür Aktaş, Schulz (Dk. 59 Halil Pehlivan), Osman Çelik (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Dalcio (Dk. 85 İsmail Çokçalış), Rotariu, Owusu (Dk. 65 Cephas), Rakoczy, Laura (Dk. 46 Bajic)
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh, Johnson, Camacho (Dk. 67 Dovedan), Serginho (Dk. 85 Ahmet Sivri), Göktan Gürpüz (Dk. 85 Muhammed Mert), Wesley
Gol: Dk. 81 Wesley (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 12 Owusu, Dk. 49 Özgür Aktaş, Dk. 60 Halil Pehlivan, Dk. 74 Rotariu (MKE Ankaragücü), Dk. 15 Furkan Bekleviç, Dk. 83 Johnson (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
Bu sonuçla MKE Ankaragücü, haftayı 30 puanla kapatırken, Solwie Energy Fatih Karagümrük ise puanını 45'e yükseltti.
Son Dakika › Spor › Karagümrük, Ankaragücü'nü Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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