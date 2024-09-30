Karagümrük, İstanbulspor'u Yendi

Spor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti ve haftayı 7. sırada kapattı. Liderlik koltuğunda oturan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Erkan Akbulut, Samet Özkul

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Yiğit Efe Demir (Berkay Dabanlı dk. 22), Atakan Çankaya, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Marisu Tresor, Göktan Gürpüz (Flavio Paoletti dk. 71), Camacho (Ömer Faruk Gümüş dk. 85), Daniel Johnson (Ahmet Sivri dk. 71), Nikola Dovedan (Adnan Uğur dk. 85), Wesley

Yedekler: Furkan Bekleviç, Emir Tintiş, Anıl Yiğit Çınar, Baran Demiroğlu, Ahmet Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Şenol Can

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Yunus Bahadir dk. 68), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Florian Loshaj dk. 68), Abdullah Aydın (Sambissa dk. 46), Kerem Şen (Jackson dk. 46), Diarra (Valon Ethemi dk. 74), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest, Michael Ologo, Vefa Temel, Kubilay Sönmez, Yusuf Ali Özer

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Wesley (dk. 30 pen.)

Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Daniel Johnson, Paoletti (Fatih Karagümrük), Muammer Sarıkaya (İstanbulspor) - İSTANBUL