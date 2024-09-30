Karagümrük, İstanbulspor'u Yendi

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Erkan Akbulut, Samet Özkul
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Yiğit Efe Demir (Dk. 22 Berkay Dabanlı), Atakan Çankaya, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh, Göktan Gürpüz (Dk. 71 Paoletti), Camacho (Dk. 85 Ömer Faruk Gümüş), Johnson (Dk. 71 Ahmet Sivri), Dovedan (Dk. 85 Adnan Uğur), Wesley???????
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 68 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 68 Loshaj), Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 46 Sambissa), Kerem Şen (Dk. 46 Jackson), Diarra (Dk. 74 Ethemi), Emir Kaan Gültekin
Gol: Dk. 30 Wesley (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 31 Muammer Sarıkaya (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 42 Atakan Çankaya, Dk. 70 Johnson, Dk. 90 Paoletti (Fatih Karagümrük)
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yendi.
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