Karagümrük, Keçiörengücü'nü Mağlup Etti - Son Dakika
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Karagümrük, Keçiörengücü'nü Mağlup Etti

Karagümrük, Keçiörengücü\'nü Mağlup Etti

Atılay Canel, iki takımın da futbol oynamaya müsaade ettiğini belirtti.

22.12.2024 16:39
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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "İki takım da futbol oynamaya müsaade etti" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, soğuk havada müsabakayı takip eden taraftarlara iyi bir maç seyrettirdiklerine inandığını belirterek, "Oyuna iyi başladık. Nitekim bunun akabinde de golü bulduk. İkinci yerde oyunu tuttuk. İyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. İki takım da futbol oynamaya müsaade etti. Galip geldiğimiz için bütün oyuncu arkadaşlarıma ve biz buraya gelen Karagümrük taraftarlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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