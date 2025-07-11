Karagümrük, Nikoloz Ugrekhelidze'yi Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Gürcü savunma oyuncusu Nikoloz Ugrekhelidze'yi kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Dinamo Tiflis'in altyapısından yetişen Nikoloz Ugrekhelidze, Gürcistan'ın farklı alt yaş milli takımlarında forma giydi.