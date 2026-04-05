Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sağ taraftan Augusto'nun ortasında penaltı noktası önünde iyi yükselen Mihaila'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp kaleci Grbic'in ellerinde kaldı.
28. dakikada sağ taraftan atılan uzun pasta ceza sahası içi sol çaprazında iyi yükselen Babicka, kafayla pasını Larsson'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larsson'un şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
39. dakikada Larsson'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Verde, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yanından gelen Serginho'yu gördü. Serginho da düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Candaş Elbil
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Verde, Larsson, Serginho, Babicka
Yedekler: Furkan Bekleviç, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Onogo, Tiago Çukur, Barış Kalaycı, Traore
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Erdem Canpolat, Mocsi, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Papanikolaou, Buljubsic, Sowe, Pierrat, Zeqiri, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Serginho (dk. 39) (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Karagümrük Rizespor'u 1-0 Önde Bitirdi - Son Dakika
