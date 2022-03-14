Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic, halı sahada çalıştı! - Son Dakika
Üye Girişi

Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic, halı sahada çalıştı!

14.03.2022 10:51
Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic, halı sahada çalıştı!

Karagümrük'ün tecrübeli savunmacısı Zukanovic, saha çalışmalarına başladı.

Karagümrük'ün tecrübeli savunmacısı Zukanovic, saha çalışmalarına başladı. Bireysel idman yapan Boşnak futbolcu, kulübün tesisi olmadığı için Vefa Stadı'nın arkasında bulunan halı sahada çalıştı.

Süper Lig ve 1. Lig'de hem stadı hem de tesisi olmayan tek takım durumundaki Karagümrük'te futbolcular bu konunun zorluğunu sık sık yaşarken, en son örnek Ervin Zukanovic'ten geldi. 25. haftada Antalya deplasmanında oynanan karşılaşmada 90 dakika forma giyen ve ardından sakatlanan Boşnak futbolcu, 4 haftadır takımdan ayrı kalmıştı. Bireysel olarak çalışmalarına başlayan Zukanovic, kulübün tesisi olmadığı için halı sahada antrenman yaptı. Vefa Stadı'nın arkasında bulunan halı sahada karların temizlenmesinin ardından çalışmalarını yapan Zukanovic, takıma dönmek için hazırlıklarını burada sürdürdü. Zukanovic, antrenman yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, kırmızı-siyahlı taraftarlar, tecrübeli futbolcunun halı sahada idman yapmasına dikkat çekerek, kulübün tesisi ve stadı olmaması nedeniyle tepkilerini ortaya koydu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Gustavo'nun cezası bitti, Carole cezalı Gustavo'nun cezası bitti, Carole cezalı

Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic, halı sahada çalıştı! - Son Dakika


Son Dakika
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:45 Temelini Erdoğan atmıştı! Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi, deneme uçuşları başlıyor
10:43 Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:19 Yıllar sonra gelen intikam: Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:57:39. #1.12#
SON DAKİKA: Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic, halı sahada çalıştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement