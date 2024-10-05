Karagümrük'ten Sakaryaspor'a 4-0 - Son Dakika
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Spor

Karagümrük'ten Sakaryaspor'a 4-0

Atılay Canel, Sakaryaspor'a karşı kontrolü sağladıklarını ve galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

05.10.2024 22:24
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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Sakaryaspor maçında kontrolün her dakika kendilerinde olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Canel, "Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet tüm Karagümrük camiasına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sezon sonuna kadar bu şekilde gideriz. İlk yarı oyun başa baş mücadele şeklinde oldu. Bizim iki tane kaleye giden şutumuz vardı, bir tanesi gol oldu. İkinci yarı oyuna başlarken biraz temkinli başladık. Oyunu kontrol ettik. Maçın her dakikasında kontrol elimizdeydi. Bu kontrol sayesinde maçı 4-0 bitirdik" dedi.

Lige kötü başlayan ve sonrasında galibiyet serisi yakalamaları ile ilgili Canel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sezona başlarken geçen seneden kalan hiç kimse yoktu. Takım olarak iyi çalışarak, üzerine koyarak bu hale geldik. İnşallah sezon sonuna kadar bu şekilde gideceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Sakaryaspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük'ten Sakaryaspor'a 4-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karagümrük'ten Sakaryaspor'a 4-0 - Son Dakika
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