Karagümrük'ten Teknik Direktör Değişikliği

1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Fatih Karagümrük'ün başında 18 maça çıkan Orhan Ak, bu maçların 7 tanesinden galip gelirken, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde;
"Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
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