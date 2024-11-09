Karagümrük\'ten Yeni Malatyaspor\'a Tarihi Yenilgi

Spor

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 6-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanattan Camacho'nun yaptığı ortada arka direkte Djilobodji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-0

12. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Wesley, pasını Camacho'ya bıraktı ve bu oyuncunun penaltı noktası sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

22. dakikada Lamkel Ze'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Camacho, Burak Efe Yaz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz direkt penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Johnson'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

29. dakikada rakiplerini geçerek ceza yayı üzerinden ceza sahasına giren Wesley'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanının dışına çıktı.

34. dakikada savunmada Atakan Çankaya'nın çıkarken kaptırdığı topta araya giren Mehmet Güneş'in kafayla verdiği pasta Mert Altıntaş'ın ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

36. dakikada sol tarafta topal buluşan Lamkel Ze'nin içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerinde Göktan Gürpüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

45+3. dakikada Göktan Gürpüz'ün pasında sol tarafta topla buluşan Lamkel Ze, rakibini geçip ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

49. dakikada sağ taraftan Camacho'nun ceza sahasına girip içeri çevirdiği topa ön direkte Wesley'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptı ve dönen topu altıpas üzerinde önünde bulan Göktan Gürpüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-1

65. dakikada sağ taraftan Johnson'un kullandığı kornerde top arka direğe açılırken Camacho ile Atakan Müjde arasında yaşanan pozisyonun ardından meşin yuvarlak uzaklaştırıldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla mücadelenin hakemi Ali Yılmaz pozisyonu monitörden izledi ve Atakan Müjde'nin elle müdahalesi olduğunu işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Wesley'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-1

90+5. dakikada Atakan Çankaya, Mehmet Taştan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi ilk önce Mehmet Taştan'a sarı kart gösterdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, oyun alanına geri dönerek Mehmet Taştan'a gösterdiği sarı kartı iptal ederek, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Hakemler: Ali Yılmaz, Barış Çiçeksoyu, Arif Dilmeç

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Berkay Dabanlı, Djilobodji (Yiğit Efe Demir dk. 77), Çağtay Kurukalıp, Marius Doh (Dovedan dk. 46), Johnson (Muhammed Mert dk. 70), Camacho (Talha Ülvan dk. 84), Göktan Gürpüz (Paoletti dk. 70), Lamkel Ze, Wesley

Yedekler: Furkan Bekleviç, Emir Tintiş, Tarık Tuğyan, Ömer Faruk Gümüş, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Atılay Canel

Yeni Malatyaspor: Enes Muhammed Salik, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Alperen Arslan (Cengizhan Akgün dk. 79), Berat Yaman (Eray Şişman dk. 89), Atakan Müjde, Burak Efe Yaz (Kerem Altunışık dk. 89), Metehan Ünal (Enes Savucu dk. 46), Mehmet Güneş, Mert Altıntaş (Mehmet Taştan dk. 88)

Yedekler: Çınar Yıldızlı, Ömer Çağrı Ataş, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Osman Katipoğlu

Teknik Direktör: Devriş Deniz

Goller: Djilobodji (dk. 5), Camacho (dk. 12), Göktan Gürpüz (dk. 36 ve 49), Lamkel Ze (dk. 45+3), Wesley (dk. 69 pen.) (Fatih Karagümrük), Mert Altıntaş (dk. 34) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Mehmet Taştan (dk. 90+5) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Lamkel Ze, Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük), Mehmet Güneş, Yiğit Ulaş, Burak Efe Yaz, Enes Muhammed Salik (Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL