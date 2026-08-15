Karagümrük, Ümraniyespor'u 2-1 İle Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karagümrük, Ümraniyespor'u 2-1 İle Geçti

Karagümrük, Ümraniyespor\'u 2-1 İle Geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karagümrük, 1. Lig'de Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük, 1'inci Lig'in ikinci hafta maçında sahasında ağırladığı Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük, 1'inci Lig'in ikinci haftasında Ümraniyespor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede Ayberk Demirbaş düdük çaldı. Demirbaş'ın yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Anıl Çiftçi üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Fatih Karagümrük; Marco Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Davide Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp, Emmanouil Siopis, Dorukhan Toköz, Daniele Verde, Emre Akbaba, Barış Jakob Kalaycı ve Tiago Çukur ilk 11'iyle çıktı. Ümraniyespor ise Cihan Topaloğlu, Tomislav Glumac, Mustafa Eser, Oğuz Yıldırım, Ali Yaşar, Andrej Dokanovic, Serkan Göksu, Kerem Şen, Santeri Hostikka, Cebio Soukou ve Melih Bostan ile sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

60'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında topla buluşan Muhammet, ortasını kale sahasına gönderdi. Kale sahasına yükselen topa ayağını uzatan Pesic'in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Ümraniyespor, 71'inci dakikada Soukou'nun attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. Fatih Karagümrük, 76'ncı dakikada Pesic'in golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük, Ümraniyespor'u 2-1 İle Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı
Sapanca’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı Sapanca'da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı
Malatya’da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
Elazığ’da ölümüne yolculuk: Aracın tavanında ve kaputunda gittiler Elazığ'da ölümüne yolculuk: Aracın tavanında ve kaputunda gittiler!
Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye’ye getirildi Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı
Galatasaray’a soğuk duş 2 dakikada 2 gol geldi, taraftarlar delirdi Galatasaray'a soğuk duş! 2 dakikada 2 gol geldi, taraftarlar delirdi

22:06
Sidiki Cherif Premier Lig’e gitti Fenerbahçe çuvalla para kazandı
Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı
21:11
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
20:54
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı İşte sonuç
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç
20:44
Ankara’da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
Ankara'da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
20:40
Canlı anlatım: İlk yarı bitti, işte skor
Canlı anlatım: İlk yarı bitti, işte skor
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 22:25:36. #7.12#
SON DAKİKA: Karagümrük, Ümraniyespor'u 2-1 İle Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.