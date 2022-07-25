Karakeçili Futbol Şenliği sona erdi - Son Dakika
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Karakeçili Futbol Şenliği sona erdi

25.07.2022 12:01
Karakeçili Futbol Şenliği sona erdi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 124 sporcunun katıldığı Futbol Şenliğinde kazanan takımlar kupalarını aldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 124 sporcunun katıldığı Futbol Şenliğinde kazanan takımlar kupalarını aldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Belediye ve Battal Sarıca Futbol Okulları tarafından Futbol Şenliği düzenlendi. Karakeçili ilçesinin ev sahipliğini yaptığı şenliğe Ankara ve Kırşehir illerinden 124 sporcu katıldı. Karşılaşmaların sona ermesiyle düzenlenen törende kazanan takımların kupaları Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş tarafından taktim edildi.

Törende konuşan İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, sporcuların yetenekli olduğunu ifade ederek "Çok yeteneklisiniz. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Bu bir örnek oldu çok güzel maç yaptınız. Kardeşliği, centilmenliği ve güzel ahlakı vurguladınız. İnşallah bundan sonraki adımlarda da göğsünüzde ay yıldızlı bayrağımızla milli takımda oynarsınız" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, "müsabakaları fair-play çerçevesinde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım burada iyi zaman geçirmişinizdir. Önümüzdeki senede düzenlenecek olan şenliğe şimdiden sizleri tekrar davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir de sporculara ve teknik heyete teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Karakeçili, Kırıkkale, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karakeçili Futbol Şenliği sona erdi - Son Dakika

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