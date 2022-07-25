Karakoçan FK, Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Karakoçan FK, Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı

25.07.2022 13:19
Karakoçan FK, Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı

Elazığ Karakoçan FK, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen ofansif orta saha Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı.

Elazığ Karakoçan FK, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen ofansif orta saha Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon transfer ettiği ofansif orta saha Ekrem Sütçü ile 1 yıllık yeni mukavele imzaladı. 1989 İstanbul doğumlu olan tecrübeli oyuncu, Yeşil Bursa'da başlayan profesyonel kariyerinde Ünyespor, BB. Erzurumspor, Derincespor, Elazığ Belediyespor, Uşakspor, Osmaniyespor ve son olarak Cizrespor formaları giydi. Elazığ Karakoçan FK ile geçtiğimiz sezon 33 lig maçında forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, ilk 11'in değişmezleri arasında yer aldı.

Ayrıca Mavi-Beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Bölgesel Amatör Lig ekibi Çilimli Belediyespor'da tamamlayan forvet Orhan Yüksel'i de renklerine bağladı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Furkan Yiğit yuvaya döndü Furkan Yiğit yuvaya döndü
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karakoçan FK, Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:09 Çevredekileri umursamayan çift, çok katlı otoparkta cinsel ilişkiye girdi
12:40 ORC üç şehirde yaptığı seçim anketini paylaştı! İki ilde büyük farkla Millet İttifakı öne çıktı
12:31 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor
12:27 Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı: Sokaklar kasap dükkanı gibi, ya hiç mi kıskanmıyorsun lan?
12:28 Mezbahada çıplak, ağızlarında sigarayla tavuk kestiler, bir de üstüne oynadılar
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 13:19:39. #1.13#
SON DAKİKA: Karakoçan FK, Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement