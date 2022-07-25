TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon transfer ettiği ofansif orta saha Ekrem Sütçü ile 1 yıllık yeni mukavele imzaladı. 1989 İstanbul doğumlu olan tecrübeli oyuncu, Yeşil Bursa 'da başlayan profesyonel kariyerinde Ünyespor, BB. Erzurumspor, Derincespor , Elazığ Belediyespor , Uşakspor , Osmaniyespor ve son olarak Cizrespor formaları giydi. Elazığ Karakoçan FK ile geçtiğimiz sezon 33 lig maçında forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, ilk 11'in değişmezleri arasında yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Karakoçan FK, Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı - Son Dakika

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