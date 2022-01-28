Karaköprü Belediyespor'da Gümüşhanespor maçı hazırlıkları

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, TFF 3. Lig ekibi Karaköprü Belediyespor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi ve pazar günü oynanacak Gümüşhanespor maçı öncesi takıma desteklerini iletti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli TFF 3. Ligde Şanlıurfa'yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Futbolcularla bir süre sohbet eden Başkan Baydilli takımın pazar günü oynayacağı Gümüşhanespor maçı öncesi moral ve desteğini iletti. Baydilli'ye Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Karaköprü'nün tanıtımında Karaköprü Belediyespor'un çok önemli bir işlevi olduğunu ifade eden Başkan Baydilli, "Biz bu nedenle takımımızın başarısını çok önemsiyoruz ve elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Sizden isteğim pazar günü burada rakibinizi mağlup edip 3 puanı almanızdır. Ben bu takıma güveniyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, takımın Gümüşhanespor maçını kazanacağına inandığını futbolculara söylerken, bu maçta galibiyet alınması yönünde futbolcular ve teknik ekipten söz aldı. - ŞANLIURFA