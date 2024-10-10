U16 Milli Takımı, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası finalinde Özbekistan'ı normal süresi 2-2 eşitlikle biten maçın ardından yapılan penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup etti ve şampiyon oldu.
Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral, bu başarıya imza atan U16 Milli Takımı futbolcularının her birine pahalı bir markaya ait olan cep telefonu hediye edeceğini duyurdu. Bu jest sonrasında genç oyuncular büyük bir coşku yaşarken o anlar kameraya da yansıdı.
Son Dakika › Spor › Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Merih Demiral'dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti - Son Dakika
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