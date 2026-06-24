Karakucak Güreşi Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Karakucak Güreşi Geleneği Devam Ediyor

Karakucak Güreşi Geleneği Devam Ediyor
24.06.2026 11:35
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Malatya'da iki kardeşin çocukları, güreş sporunda başarı için azimle antrenman yapıyor.

Malatya'da yaklaşık 30 yıl önce lise yıllarında öğretmenlerinin yönlendirmesiyle karakucak güreşi yapan iki kardeşin çocukları Vahap Ali ve Hüseyin Emir Özen, bugün aynı hedef doğrultusunda minderde ter döküyor."

Malatya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren genç sporcular, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya kazanabilmek için yoğun antrenman programı uyguluyor.

Güreşe yaklaşık 11 yıl önce ailelerinin yönlendirmesiyle başlayan kuzenler Vahap Ali ve Hüseyin Emir Özen, antrenmanlarının önemli bölümünü birlikte gerçekleştiriyor.

17 yaşındaki Vahap Ali Özen, AA muhabirine, ailesinde babası, amcası ve dedesinin karakucak güreşiyle ilgilendiğini söyledi. Babası ve amcasının lise döneminde okulda sürekli güreştiğini dile getiren Özen, "Onlar güreşe geç yaşta başladıkları için derece yapamadılar. Bizim derece yapmamızı istedikleri için küçük yaşta güreşe gönderdiler. Bu yıl Türkiye ikincisi oldum. Altın madalyayı kazanamadığım için üzüldüm. Daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Daha önce 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Hedefim olimpiyatlara katılarak şampiyon olmak." diye konuştu.

"Spor hayatımda önemli dereceler elde etmek istiyorum"

Antrenmanlarda çoğunlukla kuzeniyle çalıştığını dile getiren Vahap Ali, "Babam ve amcam 30 yıl önce lisenin bodrumunda güreş yapıyordu, biz de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenman yapıyoruz. Onlar gibi beden eğitimi öğretmeni olmak ve spor hayatımda önemli dereceler elde etmek istiyorum." dedi.

Milli güreşçi Hüseyin Emir Özen (18) ise babası ve amcasının yönlendirmesiyle başladığı güreşte antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye şampiyonası ve okul sporları organizasyonlarında dereceler elde ettiğini belirten Özen, "Geçen yıl Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi, 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ise üçüncü oldum. Şu an 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Antrenmanları daha çok kuzenimle yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç sporcuların antrenörü Ahmet Özdemir de kuzenlerin 6-7 yaşlarından itibaren güreşle ilgilendiğini söyledi.

Vahap Ali Özen'in bu yıl Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen şampiyonada Türkiye ikincisi olarak milli takım kampına davet edildiğini aktaran Özdemir, "Önümüzdeki dönemde 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Burada şampiyon olması halinde dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı elde edecek." dedi.

Haftanın 6 günü antrenman yapıyorlar

Malatya Sporcu Eğitim Merkezi İl Branş Sorumlusu ve Güreş Antrenörü Mehmet Güzel ise merkezde başarılı sporcuların yetiştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Merkeze belirli kriterleri karşılayan sporcuların kabul edildiğini ifade eden Güzel, "Antrenörlerimiz sporcularımızı en iyi şekilde yetiştirerek Türk sporuna kazandırmaya çalışıyor. Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemize ve Malatya'ya yeni başarılar kazandırmak. Sporcularımız haftanın 6 günü antrenman yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Malatya, Yaşam, Emir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karakucak Güreşi Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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