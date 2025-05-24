Karaman\'da Tekerlekli Paten Yarışmaları Başladı

Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışmaları, 19 ilden 475 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Kaykay Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışmaları, Karaman'da başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Motosiklet Eğitim Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona, 9 farklı ilden 475 sporcu katıldı. İlk gün yarışmaları, U11, U13, U15, U17, U19 ve U19+ yaş kategorilerinde düzenlenen 100 metre koşularıyla başladı. Yarışmalar, yarın düzenlenecek 500 metre ve bin metre müsabakalarıyla devam edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, yarışmaların Karaman'da düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür organizasyonlar, hem sporun tabana yayılmasına katkı sağlıyor hem de ilimizin spor altyapısına ve tanıtımına büyük değer katıyor. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi. - KARAMAN