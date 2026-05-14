Karaman'da Tekerlekli Paten Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da Tekerlekli Paten Yarışmaları Tamamlandı

Karaman\'da Tekerlekli Paten Yarışmaları Tamamlandı
14.05.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Birinciliği Grup Eleme Turu başarıyla gerçekleşti.

Karaman'da, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Birinciliği Grup Eleme Turu 1. Etap Yarışmaları tamamlandı.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından 10-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında Karaman Yeni Paten Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyon, geniş bir katılımla tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 460 sporcunun katıldığı yarışmalarda; U11, U13, U15, U17, U19 ve U19+ kategorilerinde kadınlar ve erkekler klasmanlarında madalya mücadelesi verildi. Üç gün süren organizasyonda sporcular, bir üst etap ve Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için etap puanı toplamaya çalıştı.

Yarışmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz ve il protokolü tarafından takdim edildi.

Vali Hayrettin Çiçek, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında ilimizde gerçekleştirilen Tekerlekli Paten Türkiye Birinciliği Grup Eleme Yarışmalarını başarıyla tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcularımızı Karaman'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Organizasyonda emeği geçen federasyonumuza, hakemlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaman'da Tekerlekli Paten Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 02:56:36. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Tekerlekli Paten Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.